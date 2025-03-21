Мобілізація в Україні тепер передбачає бронювання для чоловіків, які обіймають певні посади.

Мобілізація в Україні передбачає низку категорій чоловіків, які можуть розраховувати на бронь від призову на службу, повідомляє Politeka.net.

Державна служба з етнополітики та свободи совісті додала ще одну категорію чоловіків, яким буде надаватись бронювання.

Відповідно до нового наказу, під це підпадають священнослужителі, які:

офіційно зареєстровані як керівники релігійних організацій у Єдиному державному реєстрі;

працюють на підставі трудового договору в кількості, необхідній для забезпечення їхньої діяльності.

Тепер передбачається бронювання для священників, які обіймають посади:

Керівники релігійних центрів, управлінь, громад, монастирів, братств, місіонерських товариств, духовних навчальних закладів, які виконують богослужіння, обряди та проповідницьку діяльність.

релігійних центрів, управлінь, громад, монастирів, братств, місіонерських товариств, духовних навчальних закладів, які виконують богослужіння, обряди та проповідницьку діяльність. Заступники керівників релігійних центрів та управлінь, які мають трудові правовідносини з організацією.

релігійних центрів та управлінь, які мають трудові правовідносини з організацією. Священнослужителі-працівники релігійних організацій, уповноважені на проведення богослужінь та обрядів за трудовим договором.

Поки триває мобілізація в Україні, при розгляді питань бронювання також враховується заповненість штатних посад військових капеланів у ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужбі та інших військових формуваннях.

Церква визнається критично важливою для забезпечення життєдіяльності населення, якщо вона одночасно відповідає таким вимогам:

має ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі;

зареєстрована не пізніше 26 грудня 2024 року;

не належить до організацій, афілійованих із забороненими в Україні іноземними структурами;

не розміщується на тимчасово окупованих територіях України.

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