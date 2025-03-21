Мобілізація в Україні передбачає низку категорій чоловіків, які можуть розраховувати на бронь від призову на службу, повідомляє Politeka.net.
Державна служба з етнополітики та свободи совісті додала ще одну категорію чоловіків, яким буде надаватись бронювання.
Відповідно до нового наказу, під це підпадають священнослужителі, які:
- офіційно зареєстровані як керівники релігійних організацій у Єдиному державному реєстрі;
- працюють на підставі трудового договору в кількості, необхідній для забезпечення їхньої діяльності.
Тепер передбачається бронювання для священників, які обіймають посади:
- Керівники релігійних центрів, управлінь, громад, монастирів, братств, місіонерських товариств, духовних навчальних закладів, які виконують богослужіння, обряди та проповідницьку діяльність.
- Заступники керівників релігійних центрів та управлінь, які мають трудові правовідносини з організацією.
- Священнослужителі-працівники релігійних організацій, уповноважені на проведення богослужінь та обрядів за трудовим договором.
Поки триває мобілізація в Україні, при розгляді питань бронювання також враховується заповненість штатних посад військових капеланів у ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужбі та інших військових формуваннях.
Церква визнається критично важливою для забезпечення життєдіяльності населення, якщо вона одночасно відповідає таким вимогам:
- має ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі;
- зареєстрована не пізніше 26 грудня 2024 року;
- не належить до організацій, афілійованих із забороненими в Україні іноземними структурами;
- не розміщується на тимчасово окупованих територіях України.
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