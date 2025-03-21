Мобилизация в Украине теперь предусматривает бронирование для мужчин, занимающих определенные должности.

Мобилизация в Украине предусматривает ряд категорий мужчин, которые могут рассчитывать на бронь от призыва на службу, сообщает Politeka.net.

Государственная служба по этнополитике и свободе совести добавила еще одну категорию мужчин, которым будет предоставляться бронирование.

Согласно новому приказу, под это подпадают священнослужители, которые:

официально зарегистрированы как руководители религиозных организаций в Едином государственном реестре;

работают на основании трудового договора в количестве, необходимом для обеспечения их деятельности.

Теперь предусматривается бронирование для священников, занимающих должности:

Руководители религиозных центров, управлений, общин, монастырей, братств, миссионерских обществ, духовных учебных заведений, выполняющих богослужения, таинства и проповедническую деятельность.

религиозных центров, управлений, общин, монастырей, братств, миссионерских обществ, духовных учебных заведений, выполняющих богослужения, таинства и проповедническую деятельность. Заместители руководителей религиозных центров и управлений, имеющие трудовое правоотношение с организацией.

религиозных центров и управлений, имеющие трудовое правоотношение с организацией. Священнослужители – работники религиозных организаций, уполномоченные на проведение богослужений и обрядов по трудовому договору.

Пока идет мобилизация в Украине, при рассмотрении вопросов бронирования также учитывается заполненность штатных должностей военных капелланов в ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбе и других военных формированиях.

Церковь признается критически важной для обеспечения жизнедеятельности населения, если она одновременно отвечает следующим требованиям:

имеет идентификационный код юридического лица в Едином государственном реестре;

зарегистрирована не позднее 26 декабря 2024;

не относится к организациям, аффилированным с запрещенными иностранными структурами;

не размещается на временно оккупированных территориях Украины.

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