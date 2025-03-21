Мобилизация в Украине предусматривает ряд категорий мужчин, которые могут рассчитывать на бронь от призыва на службу, сообщает Politeka.net.
Государственная служба по этнополитике и свободе совести добавила еще одну категорию мужчин, которым будет предоставляться бронирование.
Согласно новому приказу, под это подпадают священнослужители, которые:
- официально зарегистрированы как руководители религиозных организаций в Едином государственном реестре;
- работают на основании трудового договора в количестве, необходимом для обеспечения их деятельности.
Теперь предусматривается бронирование для священников, занимающих должности:
- Руководители религиозных центров, управлений, общин, монастырей, братств, миссионерских обществ, духовных учебных заведений, выполняющих богослужения, таинства и проповедническую деятельность.
- Заместители руководителей религиозных центров и управлений, имеющие трудовое правоотношение с организацией.
- Священнослужители – работники религиозных организаций, уполномоченные на проведение богослужений и обрядов по трудовому договору.
Пока идет мобилизация в Украине, при рассмотрении вопросов бронирования также учитывается заполненность штатных должностей военных капелланов в ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбе и других военных формированиях.
Церковь признается критически важной для обеспечения жизнедеятельности населения, если она одновременно отвечает следующим требованиям:
- имеет идентификационный код юридического лица в Едином государственном реестре;
- зарегистрирована не позднее 26 декабря 2024;
- не относится к организациям, аффилированным с запрещенными иностранными структурами;
- не размещается на временно оккупированных территориях Украины.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, юрист объяснил, сколько у ТЦК есть время на админвзыскание.
Також Politeka писала, о чем нужно сообщить ТЦК в марте 2025 года.
Как сообщала Politeka, стало известно о причинах, по которым могут отменить решение ВЛК.