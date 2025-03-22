До Пасхи, которую в этом году украинцы будут праздновать 20 апреля, ожидается подорожание продуктов в Киеве.

Наибольшее подорожание продуктов в Киеве отразится на трех позициях: мясе, яйцах и молоке, сообщает Политика.

Как пишет Главред, об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его словам, это связано с несколькими факторами, которые активно влияют на рынок продовольствия.

Денис Марчук добавил, что первые признаки роста цен уже заметны. Основными причинами является повышение спроса на эти товары перед праздниками и повышение затрат на производство.

Спрос на яйца традиционно растет перед Пасхой, что привело к увеличению их стоимости. Как отметил эксперт, после незначительного удешевления в феврале цены снова начали расти. Одной из причин холодная зима, которая повысила расходы на обогрев производственных помещений. Также дороже стали и корма из-за повышения стоимости на зерновые.

Подорожание продуктов в Киеве, в частности молока - также является одной из основных причин роста затрат для потребителей. Несмотря на некоторое снижение стоимости, цена молочки в розничных сетях продолжает увеличиваться.

Что касается мяса, то эксперт предупредил, что на него могут переписать ценники, особенно на говядину и свинину.

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