Подорожчання хлібобулочних продуктів у Києві набирає обертів, що суттєво впливає на бюджет споживачів.

Подорожчання хлібобулочних продуктів у Києві стало відчутним для містян, цінники змінилися на популярні варіанти, повідомляє Politeka.

Згідно з останніми даними, середні ціни на ці товари в різних мережах магазинів зросли у березні 2025 року.

Наприклад, вартість лавашу Кавказького (230 гр) стабільно тримається на рівні 31,90 грн, що змінилося порівняно з лютим. Адже в лютому він коштував дещо менше, на рівні 30,25 гривень. Щодо лавашу Персидського (230 гр), то його вартість зросла на 1,97, досягнувши 34,13. У різних супермаркетах цінник змінюється, зокрема в Novus вона коштує 38,99 грн, а в Metro — 32,22.

Так, ціна батону "Рум'янець" (450 гр) коштує 29,89 гривень, що на 1,3 більше, ніж у лютому. Хлібина пшенична нарізка (650 гр) подорожчав до 40,65 грн, що на 1,90 більше, ніж у лютому, а хліб пшеничний "Цар Хліб" (600 гр) став дорожчим на 0,74, досягнувши 40,81.

Найбільше подорожчання зафіксовано на житній "Ризький Бородинський" (300 гр), ціна якого зросла на 0,27 гривень, досягнувши 44,00.

Подорожчання хлібобулочних продуктів у Києві є ще одним підтвердженням загальної тенденції зростання цінників на основні харчові товари в Україні.

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