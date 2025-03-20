Подорожание хлебобулочных продуктов в Киеве набирает обороты, что существенно влияет на бюджет потребителей.

Подорожание хлебобулочных продуктов в Киеве стало ощутимым для горожан, ценники изменились на популярные варианты, сообщает Politeka.

Согласно последним данным, средние цены на эти товары в разных сетях магазинов выросли в марте 2025 года.

К примеру, стоимость лаваша Кавказского (230 гр) стабильно держится на уровне 31,90 грн, что изменилось по сравнению с февралем. Ведь в феврале он стоил меньше, на уровне 30,25 гривен. Что касается лаваша Персидского (230 гр), то его стоимость выросла на 1,97, достигнув 34,13. В разных супермаркетах ценник меняется, в частности, в Novus она стоит 38,99 грн, а в Metro — 32,22.

Так, цена батона "Румянец" (450 гр) стоит 29,89 гривен, что на 1,3 больше, чем в феврале. Хлебина пшеничная нарезка (650 гр) подорожала до 40,65 грн, что на 1,90 больше, чем в феврале, а пшеничный "Царь Хлеб" (600 гр) стал дороже на 0,74, достигнув 40,81.

Наибольшее удорожание зафиксировано на ржаной "Рижский Бородинский" (300 гр), цена которого выросла на 0,27 гривен, достигнув 44,00.

Подорожание хлебобулочных продуктов в Киеве является еще одним подтверждением общей тенденции роста ценников на основные пищевые товары в Украине.

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