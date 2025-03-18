Подорожчання м'яса у Києві змушує покупців переглядати набір продуктів, які вони зазвичай купують.

Подорожчання м'яса у Києві відбувається на фоні того, що вартість свиней забійних кондицій поступово зростає, повідомляє Політека.

За інформацією асоціації «Свинарі України», діапазон закупівельних цін наразі зберігається на рівні 74-77 грн/кг, але на деяких ринках, зокрема в східних і центральних областях, вони можуть досягати вищих позначок. Середня регіональна вартість цього тижня підвищилася на 0,3%, досягнувши 74,8 гривень.

Переробники даної продукції мають різні прогнози щодо майбутніх змін у тому, скільки доведеться платити за свинину. Більшість експертів схиляються до думки, що ціни залишатимуться стабільними, однак деякі не виключають можливості подальшого зростання. Причиною цього можуть стати коливання попиту та зменшення поставок сировини.

Наразі кінцева реалізація не демонструє значного зростання попиту, хоча деякі підприємства вже почали активніше закуповувати свинину для виробництва виробів до Великодня.

Не дивлячись на подорожчання м'яса у Києві, на ринку свинини спостерігається позитивна динаміка завдяки температурним змінам, які сприяють активізації пікнікового сезону. За словами деяких переробників, потепління може призвести до збільшення попиту на продукцію, що також може вплинути на кінцеву вартість.

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