Подорожание мяса в Киеве заставляет покупателей просматривать набор продуктов, которые они обычно покупают.

Подорожание мяса в Киеве происходит на фоне того, что стоимость свиней убойных кондиций постепенно растет, сообщает Политека.

По информации ассоциации «Свиноводы Украины», диапазон закупочных цен сохраняется на уровне 74-77 грн/кг, но на некоторых рынках, в частности в восточных и центральных областях, они могут достигать более высоких отметок. Средняя региональная стоимость на этой неделе повысилась на 0,3%, достигнув 74,8 грн.

Переработчики данной продукции имеют разные прогнозы по поводу будущих изменений в том, сколько придется платить за свинину. Большинство экспертов склоняются к мнению, что цены будут оставаться стабильными, однако некоторые не исключают возможности дальнейшего роста. Причиной этого может стать колебание спроса и уменьшение поставок сырья.

Пока конечная реализация не демонстрирует значительного роста спроса, хотя некоторые предприятия уже начали активнее закупать свинину для производства изделий к Пасхе.

Несмотря на подорожание мяса в Киеве, на рынке свинины наблюдается положительная динамика благодаря температурным изменениям, способствующим активизации пикникового сезона. По словам некоторых переработчиков, потепление может привести к увеличению спроса на продукцию, что может повлиять на конечную стоимость.

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