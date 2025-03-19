Пенсия в Украине не всегда является единственным источником поддержки для тех, кто выходит на заслуженный отдых.

Пенсия в Украине предполагает, что некоторые работники могут рассчитывать на значительную финансовую помощь, кроме стандартного денежного довольствия, пишет Политека.

Согласно постановлению Кабинета Министров работники образования, социальной сферы и государственного сектора могут получить финансовую поддержку, если выполняют несколько условий. Для этого необходимо: иметь необходимый страховой стаж – 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин; продолжать работать в государственных или коммунальных учреждениях; не иметь других выплат в момент оформления.

На эту помощь могут рассчитывать люди с разных сфер, среди которых: учителя общеобразовательных учебных заведений, музыкальных и художественных школ; сотрудники детских домов, детсадов и внешкольных учреждений; библиотекари и заведующие библиотеками; преподаватели высших учебных заведений I–II уровней аккредитации; работники воспитательных колоний и военных учебных заведений.

Пенсия в Украине: как получить доплату

Размер единовременного пособия определяется на основе месячного денежного довольствия, которое было рассчитано в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Чтобы вам дали деньги, работники должны предоставить несколько документов: - трудовую книжку; справку с места работы; подтверждение наличия необходимого страхового стажа.

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