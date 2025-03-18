Пенсія в Україні для деяких категорій населення надається раніше, ніж іншим пенсіонерам.

Існують можливості для дострокового виходу на заслужений відпочинок для певних категорій громадян - пенсія в Україні в такому випадку надається за різних умов, повідомляє Politeka.net.

Відомо, хто з українців має право вийти на заслужений відпочинок достроково.

Через складні життєві обставини виплата може бути надана достроково. До такох обставин належать - втрата годувальника, виховання дитини з інвалідністю або переселення з окупованих територій. Крім того, в окремих випадках, зокрема при серйозних проблемах зі здоров'ям, виплату можна оформити раніше.

Наприклад, особи з діагнозом гіпофізарний нанізм (ліліпути) можуть вийти на пенсію: чоловіки – з 45 років, за умови наявності 20-річного страхового стажу; жінки – з 40 років, за наявності 15-річного стажу.

Також пенсія в Україні призначається достроково: особам з інвалідністю I групи по зору (незрячі); громадянам з інвалідністю з дитинства I групи.

Окрім того, жінки, які виховали п'ятеро і більше неповнолітніх дітей, мають право на пенсію в 50, якщо мають хоча б 15 років страхового стажу. Така ж можливість стосується матерів дітей з інвалідністю з дитинства та тих, хто доглядає за тяжкохворими дітьми (в тому числі з рідкісними захворюваннями).

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