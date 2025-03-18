Пенсия в Украине для некоторых категорий населения предоставляется раньше других пенсионеров.

Существуют возможности для досрочного выхода на заслуженный отдых для определенных категорий граждан – пенсия в Украине в таком случае предоставляется при разных условиях, сообщает Politeka.net.

Известно, кто из украинцев вправе выйти на заслуженный отдых досрочно.

В силу сложных жизненных обстоятельств выплата может быть предоставлена ​​досрочно. К таким обстоятельствам относятся - утрата кормильца, воспитание ребенка с инвалидностью или переселение с оккупированных территорий. Кроме того, в отдельных случаях, в частности, при серьезных проблемах со здоровьем, выплату можно оформить раньше.

Например, лица с диагнозом гипофизарный нанизм (лилипуты) могут выйти на пенсию: мужчины – с 45 лет, при наличии 20-летнего страхового стажа; женщины – с 40 лет, при наличии 15-летнего стажа.

Также пенсия в Украине назначается досрочно: лицам с инвалидностью I группы по зрению (незрячие); гражданам с инвалидностью с детства I группы

Кроме того, женщины, воспитавшие пятерых и более несовершеннолетних детей, имеют право на выплаты в 50, если имеют хотя бы 15 лет страхового стажа. Такая же возможность касается матерей детей с инвалидностью с детства и ухаживающих за тяжелобольными детьми (в том числе с редкими заболеваниями).

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