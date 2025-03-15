Однако пенсия в Украине может назначаться и без этого условия, пишет Политека.
Как пишет ПФУ, пенсионные выплаты рассчитывается в зависимости от группы и наличия соответствующего страхового стажа.
Выплаты назначаются, если у человека есть подтвержденная группа. В общем, для получения денежного довольствия необходимо иметь от 1 до 15 лет стажа: для первой группы - от 1 до 10 лет; для второй и третьей – от 1 до 14 лет.
Их количество зависит от того, в каком возрасте был установлен сатус. Если инвалидность установлена по достижении пенсионного возраста, необходимо иметь 15 лет.
Согласно законодательству, пенсия в Украине по инвалидности составляет определенный процент от выплаты по возрасту: I – 100%, II – 90%, III – 50%. Однако бывают случаи, когда даже при отсутствии стажа можно получить выплаты.
Так, если этот статус был получен во время срочной военной службы или в результате участия в массовых акциях протеста, таких как Революция Достоинства с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года, уплаты назначаются без его учета. В таком случае важно, чтобы человек обратился за медицинской помощью до 30 апреля 2014 года.
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