Пенсия в Украине зависит от страхового стажа и уровня заработной платы, с которой уплачивались взносы в Пенсионный фонд.

Украинцам объяснили, по какой формуле исчисляется пенсия в Украине и какие факторы влияют на конечную сумму, сообщает Политека.

Как пояснили в ПФУ, согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсионные начисления определяются по специальной формуле, которая учитывает среднюю заработную плату за три года перед обращением, коэффициент стажа и коэффициент заработка.

Коэффициент заработка рассчитывается путём сравнения фактической зарплаты пенсионера со средним показателем по стране за соответствующий период. В то же время коэффициент страхового стажа определяется исходя из количества отработанных лет.

Таким образом, пенсия в Украине может существенно отличаться у разных граждан в зависимости от их трудового пути и уровня официального дохода. Специалисты советуют украинцам обращать внимание на уплату страховых взносов, ведь от этого будет зависеть будущий размер выплат.

Ранее мы также писали, что некоторым пожилым украинцам увеличат возрастную прибавку. Для этого не нужно будет идти в ПФУ или подавать заявления. Подробнее о том, кто может получить дополнительные деньги, читайте в статье по ссылке.

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