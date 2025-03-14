Доплата к пенсии в Украине начисляется автоматически на основе данных из Пенсионного фонда.

Пенсия в Украине может быть увеличена благодаря надбавке, однако ее выплачивают только тем пенсионерам, которым исполнилось 70, сообщает Politeka.net.

Стало известно, кто может рассчитывать на деньги.

Размер возрастной надбавки:

после 70 лет - 300 грн;

после 75 лет - 456 грн;

после 80 лет - 570 грн.

Доплата начисляется автоматически на основе данных из Пенсионного фонда. Для этого не нужно подавать дополнительное заявление. Однако надбавка к предоставляется только тем, чьи виплаты не превышает 10 340,35 грн.

Первое начисление доплаты состоится в месяце, наступающем после достижения указанного возраста, и ее размер будет пропорционален количеству дней, прошедших со дня рождения пенсионера.

Подчеркнем, что возраст выхода на заслуженный отдых зависит от приобретенного страхового стажа. Пенсия в Украине может быть назначена при достижении 60, 63 или 65 лет в зависимости от количества официального срока трудовой деятельности.

В ПФУ объясняют, что право на выплаты определяется на момент достижения соответствующего возраста, а продолжительность службы оказывает непосредственное влияние на возможность своевременного выхода на заслуженный отдых.

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