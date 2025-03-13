Восстановить номер lifecell можно только при наличии документа, удостоверяющего личность владельца (паспорт, водительское удостоверение, военный билет или пенсионное удостоверение).

Иногда случаются ситуации, когда нужно восстановить номер и получить новую SIM-карту lifecell, к счастью это легко сделать сообщает Politeka.net.

Мобильный оператор объяснил, как "восстановиться" и получить новую SIM-карту.

Для этого нужно обратиться в магазин Лайфсел в вашем городе, предоставить документ, удостоверяющего личность владельца (паспорт, водительское удостоверение, военный билет или пенсионное удостоверение).

Вам следует предоставить следующую информацию для идентификации:

Секретное слово (если оно было установлено раньше).

Два телефона, на которые вы звоните чаще всего, и баланс вашего основного счета (если пароль не установлен).

Остальные данные (при необходимости).

После успешной идентификации вам предоставят новую карту Лайфсел со старым номером, сохраняя тарифный план, баланс на момент восстановления или блокировки, а также подключенные услуги.

Стоимость новой SIM-карты – 75 грн, включающая все налоги. Эту сумму нужно оплатить в магазине lifecell.

Если вы получаете телекоммуникационные услуги анонимно (без заключения письменного договора или регистрации абонента), то предоставление доказательств другим лицом, принадлежащим ему ранее номером, может привести к деактивации замененной SIM-карты.

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