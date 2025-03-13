Иногда случаются ситуации, когда нужно восстановить номер и получить новую SIM-карту lifecell, к счастью это легко сделать сообщает Politeka.net.
Мобильный оператор объяснил, как "восстановиться" и получить новую SIM-карту.
Для этого нужно обратиться в магазин Лайфсел в вашем городе, предоставить документ, удостоверяющего личность владельца (паспорт, водительское удостоверение, военный билет или пенсионное удостоверение).
Вам следует предоставить следующую информацию для идентификации:
- Секретное слово (если оно было установлено раньше).
- Два телефона, на которые вы звоните чаще всего, и баланс вашего основного счета (если пароль не установлен).
- Остальные данные (при необходимости).
После успешной идентификации вам предоставят новую карту Лайфсел со старым номером, сохраняя тарифный план, баланс на момент восстановления или блокировки, а также подключенные услуги.
Стоимость новой SIM-карты – 75 грн, включающая все налоги. Эту сумму нужно оплатить в магазине lifecell.
Если вы получаете телекоммуникационные услуги анонимно (без заключения письменного договора или регистрации абонента), то предоставление доказательств другим лицом, принадлежащим ему ранее номером, может привести к деактивации замененной SIM-карты.
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