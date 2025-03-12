Новый вагон для поезда из Киева позволит пассажирам в комфорте путешествовать вместе с детьми.

"Укрзализныця" объявила о старте продажи билетов на новый, седьмой детский вагон, доступный для покупки через мобильное приложение УЗ для поезда из Киева, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Facebook.

"Укрзализныця" анонсировала, что с 18 марта 2025 года в состав поезда №81/82 "Киев – Ужгород" будет добавлен седьмой такой вагон. Билеты с маркировкой "Детский" уже доступны для покупки в мобильном приложении УЗ.

Поезд из Киева, как и предыдущие, оборудован всеми необходимыми удобствами для комфортных путешествий родителей с детьми.

"Как и предыдущие вагоны, этот - идеально подойдет прежде всего для малышей в возрасте от 0 до 8 лет. В очередной раз благодарим за реализацию проекта наших партнеров из UNICEF Ukraine, а также правительства Бельгии - за финансовую поддержку. С нетерпением будем ждать на борту наших самых маленьких пассажиров", - подытожили в компании.

Напомним, что продажа билетов на первый детский купейный вагон "Укрзализныця", курсирующая на маршруте №15/16 "Харьков - Ясиня", началась в августе 2024 года.

Эти купе были специально разработаны для комфортного, безопасного и интересного путешествия для детей от 0 до 8 лет и их родителей. Проект был реализован по инициативе УЗ по партнерству с UNICEF Ukraine и при финансовой поддержке правительства Бельгии.

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