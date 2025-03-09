Новый график для поездов из Киева позволит пассажирам значительно сэкономить время, сделано несколько ключевых изменений.

С 20 марта 2025 года вступает в силу новый график для поездов из Киева , в рамках которого "Укрзализныця" вводит изменения для пассажиров, сообщает Politeka.net .

Об этом информирует Укрзализныця .

Два поезда, курсирующих между Киевом и другими городами, получают новые остановки на станции Буча.

Новый график для поездов из Киева предполагает добавление остановок в Буче для двух популярных направлений. Это позволяет сэкономить время для пассажиров, которые больше не будут вынуждены добираться до Центрального вокзала столицы, чтобы сесть на поезд.

Новые остановки станут доступны для следующих поездов:

Поезд №91 Киев – Львов "Леополис"

Прибытие в Бучу: 23:15

Отправление из Бучи: 23:17

Поезд №29/30 Ужгород – Киев

Прибытие в Бучу: 06:37

Отправление из Бучи: 06:39

Новый график для поездов из Киева позволяет пассажирам значительно сэкономить время примерно 1,5 часа.

«Больше не нужно добираться до Центрального вокзала столицы, чтобы сесть на поезд или вернуться домой. Это позволит удобнее планировать путешествия», — отметили в «Укрзализныце».

Новый график для поездов из Киева уже с 20 марта 2025 подарит возможность жителям Бучи, а также пассажирам, путешествующим через этот район, пользоваться удобными и экономными поездками без лишних пересадок.

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