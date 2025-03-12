Синоптики дали прогноз погоды на весну 2025 года и рассказали, как будет меняться температура воздуха.

Синоптик с Волыни Владимир Деркач прогнозировал погоду весной 2025 года, передает Политека.



В Украине потепление будет достаточно коротким, стабильного весеннего тепла сейчас ждать не стоит. В марте осадки будут небольшими, а вот сильный ветер создаст ощущение холода.



Во второй половине марта будет теплее, воздух прогреется до +10 градусов, но к концу месяца ожидается новое похолодание с осадками в виде дождя и мокрого снега.

В течение всего месяца ожидается немало солнечных дней, но по ночам будет морозно.

В атмосферной циркуляции будет преобладать поле высокого давления, количество осадков по территории Украины может быть незначительным, в среднем на 10 – 30% ниже климатической нормы.

В первую очередь, это касается восточных, центральных и северных областей нашей страны.

В конце марта могут появиться первые признаки засухи, имеющие все шансы на дальнейшее развитие, с учетом того, что предыдущие месяцы увлажнения также были на достаточно низком уровне.

Синоптик Наталья Диденко сообщала, что в Украине, в частности, в Киеве, будет тепло каждый день.

По прогнозу Укргидрометцентра, март 2025 года должен быть в разы теплее февраля.

Начало апреля не порадует стабильное весеннее тепло. Теплые дни будут дежурить с прохладными, сопровождаясь осадками. Такая изменчивость сохранится почти до середины месяца.

Во второй декаде сначала будет преобладать влажная и ветреная погода, ночью возможны незначительные заморозки, а днем ​​температура будет умеренной. Ближе к середине апреля станет теплее, а количество осадков снизится.

Конец месяца будет достаточно комфортным, однако с постепенным понижением температуры. Дожди, хоть и кратковременные, участятся.

Первые недели мая не принесут ощутимого потепления. Температура остается умеренной, а к концу первой декады станет теплее, хотя осадки все еще возможны.

В середине месяца будет тепло, а дождей станет меньше. Вторая декада станет более сухой, хотя иногда возможны короткие весенние ливни.

В конце мая ожидается новое похолодание: температура снизится, возрастет влажность, возможен сильный ветер. Однако ближе к июню тепло вернется, хоть и без настоящей летней жары.

По словам синоптиков, в целом температура воздуха в Украине будет становиться все теплее. В середине недели ожидается +10...+15°C, на западе – до +17°C.

Кроме того, Укргидрометцентр также дал прогноз погоды весной 2025 года. Март 2025 года окажется значительно теплее февраля. Средняя температура месяца будет колебаться в пределах +1…+7°C, что будет превышать климатическую норму на 1–1,5°C.



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