Синоптики дали предварительный прогноз погоды в Киеве на март 2025 года и рассказали, насколько температура и количество осадков будут отличаться от прошлых лет.

Прогноз погоды на март 2025 в Киеве и других регионах дали в Украинском гидрометеорологическом центре, сообщает Политика.

Как показывают десятилетия наблюдений, в марте средняя месячная температура составляет от 0 до +6 градусов, но в марте 2025 года ожидается, что средняя месячная температура воздуха будет составлять +1+7 градусов тепла. То есть показатели на 1-1,5 градуса выше нормы. Об этом рассказали в Укргидрометцентре.

Кстати, абсолютный минимум температуры воздуха, который был зафиксирован в Украине в марте, -20-37 градусов мороза. Для Закарпатья или южных регионов Украины абсолютный минимум температуры в марте – -10-27 градусов мороза.

Прогноз погоды в Киеве на март 2025 года.

Абсолютный максимум мартовской температуры в Украине – +19+29 градусов, а в районе Карпатских гор примерно +14+16 градусов.

Что касается среднемесячного количества осадков, то прогноз погоды в Киеве и других регионах на март 2025 предусматривает 22-42 мм осадков в месяц. При этом за прошлые годы среднее количество осадков в месяц составляет 26-51 мм, а в горных районах вообще местами 56-106 мм. Поэтому в этом году март будет более сухим, чем норма.

Синоптикиня Наталья Диденко также рассказала, что март 2025 года в Украине начнется влажной погодой. При этом ночные морозы значительно ослабеют, а днем ​​будет прохладно.

Прогноз погоды в Киеве на март 2025 года.

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