Гороскоп на 5 января для всех знаков Зодиака, хотя во второй половине дня может возникнуть небольшое чувство разочарования, оно должно быть кратковременным, так что не теряйте надежды.

Гороскоп на 5 января для всех знаков Зодиака:

Овен

21 марта – 19 апреля

Постарайтесь провести время с людьми, которые для вас наиболее важны сегодня. Это прекрасное время, чтобы встретиться с друзьями на позднем утреннем бранче или даже на двойном свидании. Люди поднимут вам настроение больше, чем обычно, поэтому, если приглашение летит к вам, не отказывайтесь от него. Будьте открыты для установления как можно большего количества связей — сегодня вы можете встретить друга друга, который в конечном итоге окажет большое влияние на вашу жизнь.

Телец

20 апреля-20 мая

Сегодня вы смотрите на приз. Постарайтесь расставить все точки над i, потому что люди обращают на вас внимание, и вам захочется быть на пике своей производительности, наблюдая за тем, как вы творите свою магию. VIP или начальник, наконец, могут признать вас за все усилия, которые вы приложили. Если не было особых возможностей для продвижения, держите глаза открытыми, потому что это может произойти сегодня, когда вы меньше всего этого ожидаете.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Выходите и наслаждайтесь сегодня в меру своих возможностей. Это прекрасное время, чтобы побаловать себя захватывающим опытом или творческой деятельностью, которая больше связана с весельем, чем с чем-либо еще. Утром вы можете обнаружить, что чувствуете себя особенно философски, поэтому, если ваш мозг решит совершить кросс-культурную пробежку, обратите внимание — он подключается к тому, чего вы действительно хотите.

Рак

21 июня-22 июля

Сегодня утром может возникнуть желание остаться в постели дольше обычного; вы скорее ляжете и поразмышляете, чем встанете и пойдете. Это прекрасное время, чтобы глубоко погрузиться в то, чего вы действительно хотите. Нет, не в материальном смысле, а в глубоком, душевном смысле. Чего вы жаждете? Вы можете найти ответы на эти вопросы в одиночку, но может быть проще, если вы позвоните другу или любимому человеку, чтобы он вам помог.

Лев

23 июля – 22 августа

Сегодня вы можете оказаться очень занятыми, поэтому, если вам потребовалось некоторое время, чтобы стереть последние остатки праздничной дымки с глаз, это утро, безусловно, покажется вам звонком для пробуждения. Даже если у вас ничего нет на тарелке, это прекрасное время, чтобы привести свою жизнь в порядок и сосредоточиться на том, чего вы хотели бы достичь в наступающем году. Вы прекрасно справляетесь с обработкой информации в одиночку, но близкий друг или любимый человек может сделать эту обработку еще более приятной.

Дева

23 августа – 22 сентября

Пришло время заняться делом. Если есть какие-то невыполненные задачи или неотмеченные пункты, требующие вашего внимания, сделайте их сегодня своим главным приоритетом. Как только вы встанете с кровати, сделаете растяжку и выпьете чашку кофе, сосредоточьтесь на работе перед вами. Это может быть не самым захватывающим занятием, но вы справитесь с ним быстрее обычного, так что приложите все усилия и сделайте это.

Весы

23 сентября – 22 октября

Сегодня вы можете делать то, что вам нравится. Будь то время с кем-то особенным или просто торчать дома несколько дополнительных часов, у вас есть космическое разрешение отвечать только перед собой. Если вы творческие Весы, то сегодня прекрасное время, чтобы поиграть своими художественными мускулами. Немного рисования или свободного письма сотворят чудеса для вашего духа и могут привести вас в прекрасную кроличью нору, о существовании которой вы даже не подозревали.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Сегодня вы можете чувствовать себя немного не в своей тарелке, но вместо того, чтобы бороться с этой затуманенностью, окунитесь в нее и выберите жизнь в медленном темпе. С таким количеством энергии, просачивающейся в крылья вашего подсознания, вы будете чувствовать себя более умиротворенно, проводя день в одиночестве и шатаясь по дому, чем пытаясь общаться или творить чудеса на работе. Просто сделайте это сейчас, а затем вернитесь к другим через несколько дней.

Стрелец

22 ноября-21 декабря

Это прекрасный день, чтобы попытаться помочь другим. Есть много причин, по которым полезно иногда заниматься общественной работой — любой работой, которая не связана с помощью себе — но сегодня вы можете помочь себе, помогая кому-то другому. По крайней мере, вы прекрасно проведете время и, возможно, встретите много интересных людей, так что поднимите руку и станьте волонтером.

Козерог

22 декабря – 19 января

Сегодня вы можете совершить замечательные вещи — на самом деле, вы можете подняться на вершины даже выше, чем обычно, под сегодняшними звездами. В начале дня вам может представиться шанс заработать большие деньги, возможно, в форме повышения за хорошо выполненную работу. Но даже если золото не начнет сыпаться сверху, вы можете быть уверены, что усилия, которые вы приложите сейчас, будут замечены и вознаграждены в будущем. Как всегда, отдайте все силы.

Водолей

20 января – 18 февраля

Вы никогда не были тем, кто придерживается проверенного и верного, но если когда-либо был день, чтобы выйти за пределы своей обычной зоны комфорта, то это был он. Даже если вы не можете уйти очень далеко физически, сделайте все возможное, чтобы путешествовать мысленно, возможно, с помощью Google или Wikipedia. Быть диванным путешественником принесет вам массу удовлетворения, поэтому откройте путеводитель и начните планировать свое следующее большое приключение, которое не будет похоже ни на что из того, что вы делали раньше.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Сегодня окунитесь в необычное… Хотя раньше у вас никогда не было с этим особых трудностей, погружение в эзотерические темы, такие как духовность или мистицизм, будет особенно полезным сейчас. Если вы в последнее время не уделяли времени, чтобы войти в контакт со своим духовным «я», пришло время это изменить. Независимо от того, проводите ли вы всего пять минут, пытаясь медитировать, или изучаете более интенсивные практики, отвлекитесь на мгновение от суетливого водоворота жизни и просто будьте. У вас всегда это получалось, Рыбы.

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