Потребительская инфляция в первом квартале 2025 года будет оставаться высокой и достигнет 11,4% в годовом исчислении.

В Украине в ближайшее время ожидается повышение цен на хлеб, молочные продукты и макароны - в то же время, цены на яйца будут оставаться стабильными.

Об этом сообщает издание "Минфин", ссылаясь на прогнозы аналитиков.

По данным недавнего инфляционного отчета Национального банка Украины, потребительская инфляция в первом квартале 2025 года будет оставаться высокой и достигнет 11,4% в годовом исчислении.

Овощи и фрукты могут подорожать на 10-15%

Глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пензин прогнозирует, что зимой цены на овощи и фрукты могут вырасти на 10-15%.

Хлеб подорожает на 5%

Первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко сообщил, что в первом квартале 2025 года цена на хлеб вырастет еще примерно на 5%. По его словам, более точные прогнозы зависят от изменений в составляющих себестоимости продукции.

Ранее он отмечал, что подорожание хлеба обусловлено повышением цен на муку, упаковку (+10%), логистику (+8%), газ (+11%) и электроэнергию (+20%). К концу года цены на хлеб уже выросли на 11%.

Молочная продукция подорожает на 5-10% к марту 2025 года

По данным Ассоциации производителей молока, закупочная стоимость молочного сырья экстра-класса в декабре выросла до 19,7 гривен за килограмм (без НДС). Сырье высшего сорта подорожало до 18,7 гривен, а первого сорта – до 17,65 гривен.

Глава ассоциации Георгий Кухалейшвили отмечает, что спрос на молоко превышает предложение, хотя темпы роста цен замедляются. Одной из причин является снижение экспорта сливочного масла из-за его удешевления в Европе.

Макароны будут дорожать на 2% ежемесячно

Александр Борсук, глава концерна "Ярослав", прогнозирует стабильный рост цен на макароны. Основная причина – подорожание зерна в 1,5 раза, что привело к повышению цен на муку с 10 до 15 гривен за килограмм. Барсук отмечает, что цены на макароны будут увеличиваться ежемесячно на 2%.

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