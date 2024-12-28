В Харькове будут судить мужчину, который пропагандировал "русский мир" и оправдывал агрессию против Украины.

Как сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, следствие установило, что мужчина, имея антиукраинские взгляды, распространял их в Интернете.

36-летний харьковчанин опубликовал пророссийские комментарии в социальных сетях и активно поддерживал действия окупантов.

После начала полномасштабного вторжения он оставлял возмутительные комментарии в Telegram-каналах, пренебрегая украинскими военными и гражданскими. Также он поддерживал российскую агрессию, называя украинцев нацистами и заявлял о намерении сжечь свой паспорт после "освобождения" Харькова российскими войсками.

Противоправные высказывания этого человека были подтверждены судебной лингвистической экспертизой. В настоящее время он находится под стражей, а судебный процесс проходит в Дзержинском районном суде Харькова. В случае признания виновным ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также Politeka писала о том, что в Мукачевском районе полиция задержала двух человек, похитивших из номера гостиницы более 15 тысяч евро.

Инцидент произошел в селе Лалово, где один из пострадавших проинформировал правоохранителей об исчезновении сумки с большой суммой денег.

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