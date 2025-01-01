Украина находится в условиях военного положения и активных боевых действий, однако это не остановило Раду повышения налогов.

Введение новых налогов может стать серьезным вызовом для многих украинских семей и предпринимателей, начиная с нового 2025 года.

С 1 января 2025 года достаточно существенные изменения претерпевает именно налоговая сфера.

Был подписан Закон №4015-ІХ 28 ноября 2024 года, предусматривающий значительное увеличение военного сбора. С 1 января 2025 г. ставка этого сбора для всех категорий налогоплательщиков будет повышена с 1,5% до 5%.

Единственное исключение – военнослужащие, для которых ставка останется на уровне 1,5%. Закон вступил в силу 1 декабря 2024 года, но отдельные его положения вступят в силу только с 1 января 2025 года. Кроме того, льгота по неуплате военного сбора сможет распространяться на ФЛП 1 и 2 группы единого налога, которые не имеют наемных работников и находятся в отпуске или временно нетрудоспособны по болезни.

Другие изменения коснутся стартапов, получивших резидентство в Действии Сити. Законопроект №9319 предусматривает важные изменения в налогообложении таких компаний.

Также с 1 января 2025 возобновляется обязанность по уплате ЕСВ. До этого, согласно переходным положениям Закона Украины «О сборе и учете единого взноса», ФЛП были освобождены от начисления и уплаты ЕСВ через военное положение.

Однако со вступлением в силу Закона о госбюджете на 2025 год льгота отменяется. Поэтому ФЛП должны обратить внимание на возобновление долга платить ЕСВ в размере 22% от минимальной зарплаты. При этом минимальная зарплата будет оставаться на уровне 8000 гривен, и ежемесячная сумма ЕСВ будет составлять 1760 гривен, а через год — 21 120 гривен.

К тому же, согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №1264 от 5 ноября 2024 года, с 1 января 2025 года возобновляются плановые проверки соблюдения требований качества лекарственных средств и лицензионных условий для деятельности, связанной с наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами, а также для производства и торговли лекарственными средствами.

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