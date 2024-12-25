Вот гороскоп Таро для каждого знака зодиака на 26 декабря, узнайте, что вас ждет в этот день.

Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 26 декабря.

Гороскоп Таро для каждого знака зодиака на 26 декабря:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Туз Жезлов, перевернутая

Ваша душа устала, и поэтому есть способ дать себе то, что нужно. Сон, отдых и покой с тишиной. Проведите время на природе сегодня. Позвольте солнечному свету согреть вашу душу. Подарите себе дар тишины, чтобы в тишине вы могли услышать, как говорит ваш внутренний голос.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Паж Кубков

Вы положили глаз на кого-то особенного, и этот романтический интерес может также ощущаться вами. Вам решать, инициировать ли первую связь, чтобы начать отношения. Вы можете обнаружить, что это сложнее, чем обычно, но если вы этого не сделаете, то кто?

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Десятка Кубков

Отношения — это улицы с двусторонним движением. Вы даете и берете. В последнее время вы можете чаще оказываться на стороне берущих, но как только вы осознаете дисбаланс, постарайтесь сделать что-то, чтобы вернуть гармонию. Предложите помощь или выполните поручение. Спросите, как вы можете оказать поддержку, и покажите партнеру, что вы заботитесь о нем.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Десятка Мечей

Не так уж много нужно человеку, чтобы посеять сомнения в других людях по поводу вас и вашего характера. Им просто нужно сказать одну уничижительную вещь в юмористической форме. Если вы чувствуете себя обиженным или ущемленным, не игнорируйте это. Скажите, что происходит, и дайте им знать, как их слова ранят ваше сердце.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Рыцарь Мечей

Вы готовы к отношениям или вам действительно нужны удобства? Это сложный вопрос, но Рыцарь Мечей — это призыв к честности. Вы можете думать, что хотите быть в серьезных отношениях, но правда в том, что вы заняты и должны сосредоточиться на других вещах. Суть в том, чтобы оценить свои обстоятельства. Вы можете быть не в состоянии отдать все свои силы. Если это так, что это будет означать для вас?

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Отшельник

Это время года, когда время для себя используется для размышлений о прошлом и планирования будущего. Возможно, вам не нравится быть слишком одиноким, но сегодня небольшая изоляция от мира — это хорошо. Подумайте о том, чтобы отключиться от социальных сетей и обратиться к своему внутреннему миру, чтобы позволить магии внутри начаться.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Королева Мечей

Вы — ваша собственная сила природы. Ваша сила воли — расти и быть всем, чем вы можете быть. Так что, когда вы обнаруживаете, что работаете на определенном уровне, а другие считают вас устрашающим, это просто вы исключаете тех людей, которые могут остаться во внешнем круге, но, возможно, не во внутреннем.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Семерка Жезлов

Слово «нет» также является полным предложением. Поэтому, когда вы чувствуете, что вам нужно установить ограничения или установить более четкие границы, постарайтесь не делать их больше, чем они есть. Вы можете сказать это двухбуквенное слово, и дело с концом. Сначала это нелегко, но есть волшебное чувство освобождения, когда все заканчивается. Бремя лежит на другом человеке, а не на вас.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Двойка Мечей

Разве не было бы здорово, если бы самые важные решения в жизни были такими же простыми, как подбрасывание монетки? Во время чтения карты Таро Двойка Мечей вы можете оказаться на перепутье, где необходимо быстрое решение. Однако нужная вам информация может быть недоступна прямо сейчас.

Это карта предостережения. Вы можете не узнать то, что вам нужно знать, пока не сделаете выбор. Вы можете сделать все возможное сейчас, а затем подождать, чтобы увидеть, что произойдет. Вы можете скорректировать или внести изменения позже.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Луна

Луна управляет нашими эмоциями, и когда карта Таро Луна появляется в раскладе, это может означать всплеск эмоциональной энергии, которая ощущается как замешательство или сырое осознание.

Прямо сейчас вещи в жизни могут казаться неясными. Вы можете обрабатывать множество сложных эмоций, которые мешают вам принять правильное решение. В такие дни нет места спешке. Позвольте себе подождать, пока дымка рассеется, чтобы вы могли сделать то, что лучше для вас.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Девятка Кубков

Стоит ли это своих денег? Вы можете решить, что пришло время купить то, чего вы так долго желали. Девятка Кубков — карта Таро, символизирующая потворство своим желаниям. Наступил сезон праздников, и вы можете поддаться соблазну побаловать себя. Если это не опустошит ваш кошелек и вы можете себе это позволить, пусть так и будет.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Тройка Кубков

Где ваши креативные и искусные друзья? Сегодня вы готовы сделать что-то искусное. В воздухе витает чудесная энергия, которая обещает, что все будет хорошо, когда вы решите проявить свои таланты. Вы можете испечь, нарисовать или попробовать свои силы в написании истории. Получайте удовольствие.

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