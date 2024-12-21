Астрологи назвали пять знаков зодиака с отличными гороскопами с 23 по 29 декабря, эти астрологические знаки завершат 2024 год с большой силой.

Пять знаков зодиака с отличными гороскопами на неделю с 23 по 29 декабря 2024 года будут благословлены ретроградным Марсом во Льве, который побудит их сосредоточиться на внутренних жизненных процессах и не торопиться по мере приближения конца года.

Этот интроспективный период позволит вам сиять ярче, чем когда-либо прежде.

Поскольку это последняя полная неделя 2024 года, сейчас у вас есть шанс усвоить все, чему вы научились, чтобы войти в 2025 год с большей целью и уверенностью .

Пять знаков зодиака с отличными гороскопами на 23–29 декабря 2024 года:

Рыбы

Самый совместимый знак зодиака для Рыб на этой неделе: Рак

Лучший день недели для Рыб: 23 декабря.

Рыбы, высказывайте свое мнение и будьте верны себе. С Нептуном в Рыбах на вашем углу вы будете сиять эксцентрично; и покажете людям свой настоящий творческий гений. Доверяйте себе и своим процессам и будьте лидером. Будьте внимательны, чтобы вы могли собрать свои ресурсы и подвязать свой пояс для следующей части путешествия.

Рак

Наиболее совместимый знак зодиака для Рака на этой неделе: Рыбы

Лучший день недели для Рака: 28 декабря.

Вас ждут интригующие идеи. С Солнцем в Козероге в вашем углу, вам следует выйти из зоны комфорта и позволить другим перспективам и образам жизни просветить вас по мере вашего продвижения вперед. Это будет особенно полезно, когда вы закроете 2024 год и перейдете в 2025 год.

Просто будьте более внимательны к друзьям и семье и принимайте любовь во всех ее проявлениях; старайтесь быть более общительным, но не до такой степени, чтобы это причиняло вам вред или переходило ваши границы.

Козерог

Наиболее совместимый знак зодиака для Козерога на этой неделе: Рак

Лучший день недели для Козерога: 27 декабря.

Козерог, направляйте свою энергию в те области, которые наиболее важны, и делайте все, что пожелает ваше сердце. Вселенная будет на вашей стороне, так что извлеките максимум пользы из своей недели.

Постарайтесь не стать трудоголиком; вы тоже заслуживаете перерыва. Общайтесь с близкими и омолаживайте свою душу до того, как достигнете 2025 года. С ретроградным Марсом во Льве черпайте вдохновение и идеи из неожиданных источников.

Стрелец

Самый совместимый знак зодиака для Стрельца на этой неделе: Скорпион

Лучший день недели для Стрельца: 25 декабря.

Стрелец, знай, что у тебя на сердце, и высказывай свое мнение; приглашай к разговорам, куда бы ты ни пошел. Это поможет тебе расширить свои горизонты по мере приближения конца года. С Нептуном в Рыбах на твоей стороне ты найдешь щедрость и креативность, куда бы ты ни пошел.

Сделайте что-то, что позитивно вытолкнет вас из зоны комфорта, например, новое приключение, поход или даже мастер-класс по хобби. Это поможет вам войти в новый год с большей радостью и удовольствием.

Овен

Наиболее совместимый знак зодиака для Овна на этой неделе: Другие Овны

Лучший день недели для Овна: 24 декабря.

Овен, ваш гороскоп на эту неделю очень мощный, и все это благодаря транзиту Хирона, который будет играть важную роль в вашей жизни. 29 декабря, в последний день этой недели, ретроградный Хирон закончится, и прямой Хирон в Овне станет вашим благословением.

Не удивляйтесь, если вы найдете наставников, которые помогут вам залечить раны прошлого и заняться незавершенными делами по мере продвижения вперед. Некоторые могут даже найти выдающегося терапевта, который поможет вам вывести свое душевное благополучие на новый уровень.

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