Люди, работавшие на экс-кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского, вышли на митинг и требуют зарплаты, которые им так и не выдали после выборов

Как сообщает Politeka.net, после голосования прошло больше месяца, а украинцы так и не дождались своих денег, теперь работники пытаются получить их от главы столицы - Виталия Кличко. Кадры и подробности демонстрации появились в социальной сети "Фейсбук".

Десятки возмущенных украинцев, работавших агитаторами, 3 декабря устроили митинг под стенами КГГА. Они принесли с собой плакаты с написями: "Верните наши деньги за работу на выборах", "Выплатите обещанную заработную плату! Не отворачивайтесь от своих людей"; "Пальчевский и его команда — бандиты", "Ты не нас кинул, ты кинул себя" и подобные. Многие стилизовали тексты под цвета партии "Перемога Пальчевського".

На выборах мэра Киева Андрей Пальчевский занял одну из последних строчек рейтинга с результатом 5,36%, за него проголосовали 38 360 горожан. Партия “Перемога Пальчевского” пыталась пройти в Киевсовет, но тоже получила слишком мало поддержки от киевлян.

По итогам местных выборов мэром Киева снова стал Виталий Кличко. Таким образом, он пошел уже на третий срок.

Ранее департамент образования и науки КГГА попросил киевлян воздержаться от новогодних утренников и праздничных концертов в школах и детских садиках. По мнению властей, это снизит уровень заболеваемости китайским вирусом.

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