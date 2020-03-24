В Киеве охранники заподозрили мужчину в краже товаров в супермаркете

В супермаркете Фора, что на Харьковском шоссе в Киеве, охранники заподозрили мужчину в краже товаров. Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net.

Чтобы доказать, что он ничего не украл, человек разделся. Полностью. А потом начал бить стекла, кричать и бросаться на охранников.

Сейчас на месте полиция, выясняют все обстоятельства.

В комментариях пользователи сети отметили, что люди начали сходить с ума из-за цен и паники вокруг коронавируса.

«Теперь по криминалу пойдёт... Мозгов 0, что тут скажешь..», «Странно.... А почему ректальную проверку на месте не провели....», «ох... такое будет учащаться-нервы у людей будут сдавать. когда цены лезут вверх, а купить поесть НЕ ЗАЧТО(за какие "шиши"?)», «Если окажется, что парень не воришка, раздеть всех охранников!», Ничего в супермаркете доказывать нет необходимости!!! Если тебе не предъявляют видео где чётко видно, что ты воруешь, шлёшь всех охранников куда подальше и вызываешь полицию!», «Голая правда) А ребятушки точно солькой увлекаются.», «А голым перед народом стоять и материть на чем свет стоит,ему можно? И корзинами кидаться и стекло разбивать? Он хороший??? Вы там не видели всего, а я на рабочем месте была и видела это все!! Не весело скажу, скажу я Вам!!», «Смутные времена нынче. Вирус во дворе - темень в голове.», – написали в комментариях украинцы.

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