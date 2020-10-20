Согласно результатам свежего социологического опроса от компании "Правовые передовые инициативы", в случае прохождения во второй тур выборов киевского городского головы Виталия Кличко и кандидата от "Батькивщины" Алексея Кучеренко электоральные симпатии избирателей распределились бы следующим образом: Виталий Кличко - 65,43%, Алексей Кучеренко - 29,38%

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на "Вести".

Как отмечается в материале, Кучеренко является самым неудобным для Кличко кандидатом во втором туре, но даже в этом случае Кличко побеждает с отрывом в 70%.

При этом другие кандидаты - Верещук, Попов, Притула - в случае выхода во второй тур с Кличко набирают существенно меньше – от 7 до 12% голосов.

Как отмечается в результатах опроса, лидером избирательной гонки остается Виталий Кличко, который набирает 49,29% голосов. За последние два месяца рейтинг лидера избирательной гонки вырос - если в августе Кличко набирал 41,6%, то в октябре добавил почти 8%, и набирает больше 49%. На втором месте оказался представитель партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко, который набрал 8,18% голосов. На третьем – кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Попов, который набирает 5,28%. В сравнении с августом кандидат от "Слуги народа" Ирина Верещук упала на четвертое место и может получить 4,99%. За кандидат от партии "Голос" Сергея Притулу собрались голосовать 4,28% киевлян.