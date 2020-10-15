Жители столицы определились с лидерами в предвыборной гонке за кресло мэра Киева
Так, согласно результатам проведенного Politeka.net телефонного опроса с 7 по 14 октября, на первом месте по-прежнему действующий градоначальник Виталий Кличко (партия "Удар"). За него готовы проголосовать 49% опрошенных.
Вторую позицию занял Николай Томенко ("Рідна країна") с 8,1% симпатий киевлян. На третьем месте - бывший руководитель КГГА Александр Попов, которому выказали свое доверие 7,7% респондентов.
В целом рейтинг выглядит следующим образом:
- Виталий Кличко - 49%
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- Николай Томенко - 8,1%
- Александр Попов - 7,7%
- Ирина Верещук - 6,1%
- Сергей Притула - 5,5%
- Андрей Пальчевский - 5,3%
- Алексей Кучеренко - 3,1%
- Игорь Смешко - 2,2%
Становится очевидно, что лидер политсилы "Перемога Пальчевського" Андрей Пальчевский стремительно теряет позиции: ранее он находился на втором месте после Кличко (по данным некоторых социальных исследований, разрыв еще летом между ними составлял чуть более 1 процента). Теперь же главным оппонентом действующего мэра стал Николай Томенко.
Участники телефонного опроса высказались и относительно своего отношения к партиям
- "Удар" - 31%
- "Европейская солидарность" - 13,6%
- "Слуга народа" - 9,1%
- ОПЗЖ - 8,5%
- "Рідна країна" - 6,3%
- "Нацкорпус" - 4,4%
- "Голос" - 4,2%
- "Перемога Пальчевського" - 4,1%
- "Сила и честь" - 3,5%.
Напомним, чуть менее месяца назад, Андрей Пальчевский еще держался за второе место в рейтинге кандидатов.
Об этом свидетельствовали данные опроса ОО «Центр общественного развития «ИНТЕР-АКЦИЯ», проведенного в Киеве с 21 по 22 сентября.
Как показало исследование, 26,7% жителей столицы были готовы поддержать Виталия Кличко. При этом, 22,4% киевлян планировали отдать свой голос за Андрея Пальчевского.
Остальные претенденты на пост мэра располагались следующим образом: Николай Томенко - 9,8%, Сергей Притула – 5,6%, Александр Попов – 5,3%, Ирина Верещук – 5,1%, Андрей Билецкий – 4,7%.
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