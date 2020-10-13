Известный журналист, телеведущий и политик Дмитрий Гордон стал гостем программы "Час Голованова", которая выходит в эфире телеканала Украина24

Об этом рассказывает Знай

Среди прочих тем, Дмитрий Гордон коснулся и местных выборов. Так, журналист дал гневную отповедь тем, кто считает Андрея Пальчевского бывшим сотрудником спецслужб Российской Федерации.

"Мне приходится часто слышать, что Андрей Пальчевский является бывшим сотрудником спецслужб Российской Федерации. И я хочу дать гневную отповедь людям, которые эти слухи распускают. Потому что у меня есть мнение мое - мне так кажется - что Андрей Пальчевский является не агентом спецслужб Российской Федерации, а действующим офицером спецслужб Российской Федерации. И по этому поводу я хочу официально обратиться к украинским спецслужбам: я же могу как журналист и как гражданин Украины это сделать. Знаете, я с восторгом наблюдаю за карьерой Андрея Ивановича Пальчевского, и наблюдаю, как каналы сделали из мухи слона, и торгуют теперь слоновой костью. Вот эта слоновая кость - это Андрей Иванович Пальчевский", - считает Дмитрий Гордон.

Дмитрий Гордон вспомнил давние знакомства с человеком, который в советские времена занимался подбором кадров в ЦК Компарти и советы - тщательно обращайте внимание на биографию человека.

"Я взял биографию Андрея Ивановича и поразился. Кстати я убежден, что в наших спецслужбах есть большое и пухлое досье, на Андрея Ивановича Пальчевского. И я почти убежден, что честные офицеры украинских спецслужб, могут на днях это досье выложить. Так вот Андрей Иванович Пальчевский, у которого один дедушка народный комиссар Украины, второй дедушка - герой социалистического труда, его отец - высокопоставленный офицер ГРУ Советского Союза", - раскрыл информацию Дмитрий Гордон.

Кроме того известный журналист вспомнил, что сам Андрей Пальчевский ранее закончил Институт ГРУ и долго занимался чем-то в России. Кроме того, Дмитрий Гордон уверен, что клиника Андрея Пальчевского ни что иное - как прикрытие ГРУ для сбора данных высокопоставленных украинцев.

"Я хочу, чтобы украинские спецслужбы дали ответ на простой вопрос: является ли, кандидат в мэры Киева, Андрей Иванович Пальчевский, действующим офицером спецслужб Российской Федерации, гражданином России, и агентом влияния России. Я задаю официальный вопрос украинским спецслужбам и надеюсь до выборов мэра получить на него официальный ответ", - резюмировал Дмитрий Гордон.