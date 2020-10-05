Стало известно имя погибшей и пострадавшей в ДТП с полицейским в Броварах

В Броварах Киевской области полицейский в состоянии алкогольного опьянения 4 октября совершил смертельное ДТП – на пешеходном переходе он сбил мать с дочерью.

Журналисты Обозреватель узнали имена погибшей и пострадавшей в ДТП. Погибшей оказалась 43-летняя Надежда Чамара, а серьезно травмирована ее 22-летняя дочь Марина.

Об этом рассказала кума семьи Александра, уточнив, что женщина работала продавцом в магазине.

"Они вышли на базар за продуктами, купили хлеба. И возвращались домой. Шли по переходу. Им оставалось два шага до тротуара, когда этот водитель вылетел на них. Все автомобили остановились и пропускали пешеходов, а этот летел со скоростью больше 100 километров! У него нет даже тормозного пути", – поделилась она.

По словам Александры, удар был такой силы, что Надежду подкинуло в воздух и она погибла на месте.

Но даже после этого водитель не остановился и помчался дальше. Рядом оказалась патрульная машина полиции и его задержали до приезда следственной группы из ГБР.

За рулем был полицейский в состоянии алкогольного опьянения. Александра говорит, что в больнице водитель ходил с улыбкой на лице. "Такое впечатление, что он не понимает, что натворил", – восклицает женщина.

Пострадавшую девушку будут лечить в Киеве, у нее серьезно повреждены кости таза, предстоят операции.

Напомним, что пьяный коп снес маму и дочку под Киевом, очевидцы раскрыли подробности.

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