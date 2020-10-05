З'явилися деталі смертельної ДТП під Києвом за участю п'яного поліцейського

Про це пише Обозреватель.

Трагедія трапилася вчора, 4 жовтня, в Броварах.

Так, правоохоронець в алкогольному сп'янінні збив на пішохідному переході матір з дочкою: перша померла на місці ДТП від отриманих травм.

У Нацполіції заявили, що поліцейського вже звільнили. Спершу коп зніс жінок на пішохідному переході, а потім на швидкості влетів у дерево. Дівчину з травмами середнього ступеня оперативно госпіталізували.

"Сиділи на лавці біля "Прометея" і почули різкий звук машини, який і привернув увагу. Коли повернули голову, то побачили, як від удару Volkswagen Passat дві жінки, які рухалися по пішохідному переходу в напрямку бібліотеки, "перекинулися в повітрі". Дівчину відкинуло на зелену зону до дерев, а жінку старшого віку авто збило двічі-вдруге в повітрі", - пише регіональне видання Трибуна Бровари.

Як розповідають очевидці, навіть після наїзду авто не зменшило швидкість і поїхало в бік центру міста. Винуватця ДТП намагалися наздогнати мотоциклісти, і під час" погоні " поліцейський допустив зіткнення з деревом.

"Покалічена дочка кричала "мама" і намагалася підповзти до вже мертвого тіла матері... Прошу зв'язатися зі мною опікунів дівчинки для організації допомоги. Також будемо вдячні за інформацію по водієві. Добрі люди і йому обов'язково допоможуть. Ми будемо стежити за ситуацією і доб'ємося реального терміну, навіть якщо п'яний водій виявиться АТОвцем/УБД", – прокоментував моторошне ДТП активіст і координатор Facebook-спільноти "dtp.kiev.ua" Влад Антонов

За інформацією журналістів, винуватцем ДТП виявився дільничний офіцер Деснянського управління поліції.

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