Появились детали смертельного ДТП под Киевмом с участием пьяного полицейского

Об этом пишет Обозреватель.

Трагедия случилась вчера, 4 октября, в Броварах.

Так, правоохранитель в алкогольном опьянении сбил на пешеходном переходе мать с дочерью: первая скончалась на месте ДТП от полученных травм.

В Нацполиции заявили, что полицейского уже уволили. Сперва коп снес женщин на пешеходном переходе, а потом на скорости влетел в дерево. Девушку с травмами средней степени оперативно госпитализировали.

"Сидели на скамейке у "Прометея" и услышали резкий звук машины, который и привлек внимание. Когда повернули голову, то увидели, как от удара Volkswagen Passat две женщины, которые двигались по пешеходному переходу в направлении библиотеки, "перевернулись в воздухе". Девушку отбросило на зеленую зону к деревьям, а женщину постарше авто сбило дважды – второй раз в воздухе", – пишет региональное издание Трибуна Бровары.

Как рассказывают очевидцы, даже после наезда авто не сбавило скорость и поехало в сторону центра города. Виновника ДТП пытались догнать мотоциклисты, и во время "погони" полицейский допустил столкновение с деревом.

"Искалеченная дочка кричала "мама" и пыталась подползти к уже мертвому телу матери... Прошу связаться со мной опекунов девочки для организации помощи. Также будем благодарны за информацию по водителю. Добрые люди и ему обязательно помогут. Мы будем следить за ситуацией и добьемся реального срока, даже если пьяный водитель окажется атошником/УБД", – прокомментировал жуткое ДТП активист и координатор Facebook-сообщества "dtp.kiev.ua" Влад Антонов

По информации журналистов, виновником ДТП оказался участковый офицер Деснянского управления полиции.

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