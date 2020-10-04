На месте работают "скорая помощь" и полиция

Инцидент произошел в воскресенье, 4 октября, на проспекте Свободы в столице, передает Politeka.net со ссылкой на Телеграм-канал "Киев Оперативный".

По словам свидетелей трагедии, люди переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, когда "Богдан" на скорости влетел в толпу. В результате сбитыми оказались трое пешеходов. Одна женщина оказалась под автобусом, прибывшие на место медики констатировали ее смерть. Двух других пострадавших с различными травмами госпитализировали в больницу.

Причины, почему водитель маршрутного такси не остановился, выясняют правоохранители. Сам водитель маршрутки заявил, что у него отказали тормоза.

В сети появились кадры трагедии.

Украинцы обсуждают увиденное:

"Дикари за рулём"

"Считал гривны, может на одну меньше передали.... Всегда переходя на зеленый свет смотрите по сторонам, как будто вы переходите без светофора в неположенном месте"

"Видео есть, как он потом затормозил как вкопанный! Сколько лет еще будет продолжаться этот бардак с маршрутками? Водитель как человек "оркестр" - 12-ть часов и за дорогой смотрит и платежи принимает и сдачу дает, и за масками следит, еще и маты недовольных выслушивает"

"Пешеход был прав, но не жив"

Ранее мы сообщали, родственники ищут свидетелей трагического ДТП на трассе Киев-Одесса. Авария случилась в субботу, 29 сентября, в промежутке между 5-6 утра в 100 километрах от Одессы, возле Ривьеры. На обочине стоял грузовик без габаритов, когда в него врезался Мерседес Спринтер. Водитель от удара получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

Как стало известно, его беременная супруга после стресса потеряла ребенка и теперь просит очевидцев помочь установить реальную картину произошедшего.

Напомним, что в Одессе произошло масштабное ДТП с пострадавшими, кадры аварии: "Хотел объехать"

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