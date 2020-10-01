Потужна злива, що накрила столицю України, не завадила комунальникам полити дерева

За дивним заняттям співробітників "Київзеленбуду" підловили користувачі соцмереж напередодні, 30 вересня, передає Politeka.net.

На підприємстві відреагували на обуреня і пояснили, що така погода сприяє кращому засвоєнню добрив зеленими насадженнями.

"Крім поливу, як важливої складової догляду за зеленими насадженнями, для росту і розвитку рослин потрібні і добрива. Звертаємо увагу, що необхідною умовою внесення добрив у вигляді водного розчину є достатній рівень зволоженості ґрунтів. Зволоженість грунту впливає на швидкість взаємодії поживних речовин, що потрапляють в грунт з добривами і грунтовими мікроорганізмами", - провели лікнеп комунальники на своїй сторінці в соцмережі.

За їх словами, супутні компоненти, що утворюються в ході хімічних реакції, швидше нейтралізують свій негативний вплив на грунтову екосистему, процес засвоєння поживних речовин рослинами значно прискорюється.

Раніше ми розповідали про те, що працівники комунальних служб столиці поливали дороги після того, як пройшов дощ.

"Сказали поливати дорогу, значить будемо поливати і ніякий дощ нас не зупинить", - свідчить підпис під відео, опублікованому в соцмережах.

Ми також писали про те, що в Харкові після візиту комунальників у двір будинку за адресою Дерев'янка, 17а, з'явилася нова смертельна пастка. Співробітники підприємства "Харківські тепломережі" проводили ремонт труб прямо на дитячому майданчику.

"Мало того, що після дощу грязюка по пояс, так ще й викопали черговий портал в пекло глибиною метра в півтора", – йдеться написав у Фейсбуці очевидець, опублікувавши відповідне фото.

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