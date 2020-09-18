В украинской столице резко ухудшилась погода, cнизилась температура и обрушился ливень

Небо заволокло тучами и во многих районах Киева полил сильный дождь, который создал огромные проблемы для жителей. Снимки и видео ливня были опубликованы в сети.



Синоптиками был объявлен “желтый” уровень опасности, также они предупредили о сильных порывах ветра.

Дорожные службы и полиция сообщили о затруднении дорожного движения.

Также бушуевала стихия и в пригородах столицы. Жители Ирпеня и Бучи опубликовали видео ливня.

Отметим, что погода в Украины 18 сентября удивит резкими изменениями, кроме похолодания часть регионов накроют дожди.

В центральных регионах сохранится относительное "тепло": на улице ожидается 14-18 градусов по Цельсию, а вот ночью сильно похолодает до 7-12 тепла.

В Киеве и пригороде дождей не будет, хотя и сильно похолодает: 12-14 тепла днем и от 7 до 9 по Цельсию ночью.

Ранее мы сообщали, что в столице введен запрет на въезд некоторых автомобилей.

Об этом в четверг, 17 сентября, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

По сведениям правоохранителей, из-за превышения дневной температуры воздуха более +28 градусов в Киеве введелы запрет на въезд большегрузного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Напомним, в Киеве на вокзале банда воровок прогорела на мерзкой краже, видео.

Как писала Politeka, киевлянка устроила издевательства над своей 70-летней матерью: "под алкоголем начала..."

Также Politeka сообщала, что учительница киевского колледжа попала в громкий скандал, видео.