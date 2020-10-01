Мощный ливень, накрывший столицу Украины, не помешал коммунальщикам полить деревья

За странным занятием сотрудников «Киевзеленстроя» подловили пользователи соцсетей накануне, 30 сентября, передает Politeka.net.

На предприятии отреагировали на шумиху и пояснили, что такая погода способствует лучшему усвоению удобрений зелеными насаждениями.

«Кроме полива, как важной составляющей ухода за зелеными насаждениями, для роста и развития растений нужны и удобрения. Обращаем внимание, что необходимым условием внесения удобрений в виде водного раствора является достаточный уровень увлажненности почв. Увлажненность почвы влияет на скорость взаимодействия питательных веществ, попадающих в почву с удобрениями и почвенными микроорганизмами», – провели ликбез коммунальщики на своей странице в соцсети.

По их словам, сопутствующие компоненты, образующиеся в ходе химических реакции, быстрее нейтрализуют свое негативное влияние на почвенную экосистему, процесс усвоения питательных веществ растениями значительно ускоряется.

Ранее мы рассказывали о том, что работники коммунальных служб столицы поливали дороги после того, как прошел дождь.

«Сказали поливать дорогу, значит будем поливать и никакой дождь нас не остановит», – гласит подпись под видео, опубликованном в соцсетях.

Мы также писали о том, что в Харькове после визита коммунальщиков во двор дома по адресу Деревянко, 17а, появилась новая смертельная ловушка. Сотрудники предприятия «Харьковские теплосети» проводили ремонт труб прямо на детской площадке.

«Мало того, что после дождя грязища по пояс, так еще и выкопали очередной портал в ад глубиной метра в полтора», – говорится написал в Фейсбуке очевидец, опубликовав соответствующее фото.

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