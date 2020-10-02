Количество зараженных китайским вирусом в столице существенно возросло

За последние сутки в Киеве зафиксировано 447 новых случаев заболевания, передает Politeka.net со ссылкой на сайт СНБО.

В Киевской области болезнь выявили у 149 человек.

Всего в столице Украины инфицированы уже 23 602 человека, в области – 9428 зараженных. За сутки вирус унес жизни десяти человек, всего от него скончались 401 киевлянин. Выздоровели за сутки 312 жителей столицы. Борьбу с болезнью продолжают 15 948 человек.

Тем временем в Украине побит очередной антирекорд по количеству заболевших. За минувшие сутки зафиксировано 4 633 новых случая, выздоровели при этом 2 193 пациента.

Всего по состоянию на 09:00 2 октября в Украине зарегистрировано 217 661 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 4261 – летальный, 96 591 пациент выздоровел.

Ранее мы рассказывали о том, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко озвучил страшные цифры, связанные с китайским вирусом. По его словам, каждые 16 секунд в мире умирает один человек от осложнений, вызванных этой болезнью.

«Болезнь опасна, поэтому соблюдение санитарных норм должно быть аксиомой до тех пор, пока не появятся иммунобиологические препараты», – пояснил он.

Напомним, что все больше жизней унес вирус в Киеве, зараза не щадит даже детей.

Как сообщала Politeka, вирус в Днепре не на шутку разошелся, тревожные данные.

Также Politeka писала, что вирус уносит жизни украинцев одного за другим: жертв уже очень много, тревожные цифры.