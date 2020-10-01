У Києві 377 нових випадків інфікування китайським вірусом

Про це повідомив мер Віталій Кличко у своєму Телеграм-каналі.

Захворіли 190 жінок у віці від 18 до 88 років, 148 чоловіків у віці від 19 до 86 років, 22 дівчинки Від 1 до 17 років і 17 хлопчиків від 1 до 16 років. Також хвороба підтвердилася у 16 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 45 пацієнтів. Інші знаходяться на самоізоляції під контролем лікарів.

Також повідомляється, що вчора від інфекції померли 10 осіб. За весь час пандемії від вірусу помер 391 житель Києва.

Одужала за минулу добу 231 людина. Всього вірус подолав 6941 житель Києва.

До слова, через коронавірус у столиці закривають на карантин навчальні заклади.

Так, за словами міського голови, в Києві на карантин вже повністю закрилися 5 освітніх установ через захворювання серед педагогів.

"Місто продовжує контролювати дотримання протиепідемічних заходів у навчальних закладах. На сьогодні у столиці закрито на карантин 5 шкіл-через випадки захворювання серед вчителів. По дві - в Оболонському та Печерському районах. І одна шкіл, - у Святошинському районі. У 118 школах на самоізоляції та дистанційному навчанні загалом 276 класів, де є хворі учні", - розповів Кличко.

Нагадаємо, китайський вірус завдає нового удару, школи закриваються одна за одною.

Як повідомляла Politeka, у Києві масово закривають школи і дитсадки, Заява Кличка.