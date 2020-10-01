В Киеве 377 новых случаев инфицирования китайским вирусом

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.

Заболели 190 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 148 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет, 22 девочки от 1 до 17 лет и 17 мальчиков от 1 до 16 лет. Также болезнь подтвердилась у 16 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 45 пациентов. Другие находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Также сообщается, что вчера от инфекции умерли 10 человек. За все время пандемии от вируса скончался 391 житель Киева.

Выздоровел за минувшие сутки 231 человек. Всего вирус преодолел 6941 житель Киева.

К слову, из-за коронавируса в столице закрывают на карантин учебные заведения.

Так, по словам городского головы, в Киеве на карантин уже полностью закрылись 5 образовательных учреждений из-за заболевания среди педагогов.

"Город продолжает контролировать соблюдение противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях. На сегодня в столице закрыты на карантин 5 школ – из-за случаев заболевания среди учителей. По две - в Оболонском и Печерском районах. И одна школ, - в Святошинском районе. В 118 школах на самоизоляции и дистанционном обучении в целом 276 классов, где есть больные ученики", - рассказал Кличко.

Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.

Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.