В Киевской области 17-летнего подростка ударило током на железнодорожном мосту
Он получил многочисленные ожоги тела, до 45%.
Об этом сообщили источники в полиции.
Инцидент произошел 28 сентября в Ирпене.
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17-летний житель Черниговщины во время прогулки залез на перила железнодорожного моста и его ударило током. Пострадавший приехал в Ирпень в гости к друзьям.
Сейчас он находится в больнице.
К слову, на Киевщине в городе Бородянка сложилась критическая ситуация с экстренной помощью
Медики скорой до сих пор ездят на старом ржавом УАЗе, который может ехать целый час и не успевают на вызов. А до недавнего времени у них был только один защитный костюм от COVID-19 на всю бригаду, и ни лекарств, ни кислородных масок.
Фельдшер скорой Александр Игнацевич, который работает там уже 4 года рассказал, что УАЗ на котором едут на вызов врачи скорой помощи, герметично даже не закрывается, там отсутствует дефибриллятор и кислород, есть только старый кардиограф. Из медикаментов у врачей скорой нет большинства препаратов – противоаритмических и обезболивающих.
"Этот УАЗ – просто ужас. Герметично ничего не закрывается, нет ни кислорода, ни дефибриллятора, только старый кардиограф. Из медикаментов у нас нет большинства и главных – противоаритмических, обезболивающих. Вот едем на ДТП, и если какой-то перелом, можем предложить только анальгин, который, по сути, ни от чего не помогает", - рассказал фельдшер.
Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.
Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.
Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.