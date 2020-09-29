В Киевской области 17-летнего подростка ударило током на железнодорожном мосту

Он получил многочисленные ожоги тела, до 45%.

Об этом сообщили источники в полиции.

Инцидент произошел 28 сентября в Ирпене.

17-летний житель Черниговщины во время прогулки залез на перила железнодорожного моста и его ударило током. Пострадавший приехал в Ирпень в гости к друзьям.

Сейчас он находится в больнице.

К слову, на Киевщине в городе Бородянка сложилась критическая ситуация с экстренной помощью

Медики скорой до сих пор ездят на старом ржавом УАЗе, который может ехать целый час и не успевают на вызов. А до недавнего времени у них был только один защитный костюм от COVID-19 на всю бригаду, и ни лекарств, ни кислородных масок.

Фельдшер скорой Александр Игнацевич, который работает там уже 4 года рассказал, что УАЗ на котором едут на вызов врачи скорой помощи, герметично даже не закрывается, там отсутствует дефибриллятор и кислород, есть только старый кардиограф. Из медикаментов у врачей скорой нет большинства препаратов – противоаритмических и обезболивающих.

"Этот УАЗ – просто ужас. Герметично ничего не закрывается, нет ни кислорода, ни дефибриллятора, только старый кардиограф. Из медикаментов у нас нет большинства и главных – противоаритмических, обезболивающих. Вот едем на ДТП, и если какой-то перелом, можем предложить только анальгин, который, по сути, ни от чего не помогает", - рассказал фельдшер.