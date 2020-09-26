Определились главные фавориты на пост мэра Киева



Как передает Politeka.net, об этом стало известно с последнего социсследования ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ", которое проходило с 21 по 22 сентября.

Так, две первые позиции уверенно занимают действующий градоначальник столицы Виталий Кличко и лидер партии «Победа Пальчевского» Андрей Пальчевский с 26,7% и 22,4% голосов соответственно.

В опросе приняли участие 1500 респондентов.

Полный рейтинг кандидатов в мэры Киева выглядят следующим образом:

Виталий Кличко (УДАР) – 26,7%

Андрей Пальчевский (Перемога Пальчевського) – 22,4%

Николай Томенко (Рідна країна) – 9,8%

Сергей Притула (Голос) – 5,6%

Александр Попов (ОПЗЖ) – 5,3%

Ирина Верещук (Слуга народа) – 5,1%

Андрей Билецкий (Національний корпус) – 4,7%

Игорь Смешко (Сила і честь) – 4,6%

Алексей Кучеренко (Батьківщина) – 2,9%

Александр Омельченко (Єдність) – 2,5%

Сергей Гусовский (За майбутнє) – 2,1%

Дмитрий Гордон (Сила і честь) – 1,8%

Борислав Береза – 1,5%

Сергей Шахов (Наш край) – 1,2%

Стоит отметить, что согласно данным соцопроса, 38,9% респондентов негативно оценили работу действующего мэра Виталия Кличко. Это отразилось и на его рейтинге: с начала месяца Кличко потерял 1,6%.

Политический консультант Николай Спиридонов указал на наличие множества причин падения рейтинга Кличко. Одной из них он назвал постоянную хаотичную застройку Киева, а также серьезные проблемы с общественным транспортом.

Эксперт подчеркнул, что главным конкурентом действующего мэра на выборах станет именно Пальчевский, с которым они встретятся во втором туре.

«Наступает на пятки ему Андрей Пальчевский, представитель партии "Перемога Пальчевського"», - подчеркнул Спиридонов.

Также киевляне определились с политическими партиями, за которые готовы отдать голоса на предстоящих выборах:

Напомним, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.

Как сообщала Politeka, Кличко нарядил коммунальщиков "от кутюр" и нарвался на гнев киевлян.

Также Politeka писала, что Кличко припугнул киевлян "инфекционным взрывом".