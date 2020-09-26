Определились главные фавориты на пост мэра Киева
Как передает Politeka.net, об этом стало известно с последнего социсследования ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ", которое проходило с 21 по 22 сентября.
Так, две первые позиции уверенно занимают действующий градоначальник столицы Виталий Кличко и лидер партии «Победа Пальчевского» Андрей Пальчевский с 26,7% и 22,4% голосов соответственно.
В опросе приняли участие 1500 респондентов.
Полный рейтинг кандидатов в мэры Киева выглядят следующим образом:
Врачи спасают Кристину Асмус, актриса неожиданно призналась: "У меня большие проблемы"
Киркорова срочно госпитализировали, раскрыт тяжелый диагноз: "Надеюсь, все будет хорошо..."
Полностью раздетая Анфиса Чехова показала свои пухлые "булочки": "Трусики - это лишнее"
Звезда-красотка "Х-Фактора" Аида Николайчук ошеломила переменами во внешности: "Вот это булочка!"
Виталий Кличко (УДАР) – 26,7%
Андрей Пальчевский (Перемога Пальчевського) – 22,4%
Николай Томенко (Рідна країна) – 9,8%
Сергей Притула (Голос) – 5,6%
Александр Попов (ОПЗЖ) – 5,3%
Ирина Верещук (Слуга народа) – 5,1%
Андрей Билецкий (Національний корпус) – 4,7%
Игорь Смешко (Сила і честь) – 4,6%
Алексей Кучеренко (Батьківщина) – 2,9%
Александр Омельченко (Єдність) – 2,5%
Сергей Гусовский (За майбутнє) – 2,1%
Дмитрий Гордон (Сила і честь) – 1,8%
Борислав Береза – 1,5%
Сергей Шахов (Наш край) – 1,2%
Стоит отметить, что согласно данным соцопроса, 38,9% респондентов негативно оценили работу действующего мэра Виталия Кличко. Это отразилось и на его рейтинге: с начала месяца Кличко потерял 1,6%.
Политический консультант Николай Спиридонов указал на наличие множества причин падения рейтинга Кличко. Одной из них он назвал постоянную хаотичную застройку Киева, а также серьезные проблемы с общественным транспортом.
Эксперт подчеркнул, что главным конкурентом действующего мэра на выборах станет именно Пальчевский, с которым они встретятся во втором туре.
«Наступает на пятки ему Андрей Пальчевский, представитель партии "Перемога Пальчевського"», - подчеркнул Спиридонов.
Также киевляне определились с политическими партиями, за которые готовы отдать голоса на предстоящих выборах:
Напомним, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.
Как сообщала Politeka, Кличко нарядил коммунальщиков "от кутюр" и нарвался на гнев киевлян.
Также Politeka писала, что Кличко припугнул киевлян "инфекционным взрывом".