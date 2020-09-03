Стало известно о том, что на Ukrainian Fashion Week представили одежду для киевских коммунальщиков
Как передает Politeka, показ посетил мэр столицы Виталий Кличко, сами коммунальщики, а также, в качестве модели на подиум вышел сам Владимир Кличко. Об этом сообщила пресс-служба мэра Киева.
Сообщается, что сразу четыре украинских дизайнера разработали модель одежды для сотрудников коммунальных предприятий в Киеве.
Однако киевляне неоднозначно восприняли такой шаг мэра, о чем свидетельствуют комментарии:
"Новый лозунг - сделаем всех коммунальщиков клоунами! Это залет, однако. А серьезно - не пробовали вместо идиотив- "мадельеров" спросить самих коммунальщиков, что им функционально удобнее?
И в мире уже есть классные образцы рабочей одежды.
Еще бы "славу-зайцева" пригласили, чтобы там рюшечки, кружавчики. И обязательно эполеты с галунами, чтобы уже шапито так шапито. Помесь цирка с дуркой";
"Чтобы сорняки в Киеве скосить, то надо попиарить рабочую одежду. Кстати, рынок в районе м. Героев Днепра как и сама улица утопает в мусоре".
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