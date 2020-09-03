Стало известно о том, что на Ukrainian Fashion Week представили одежду для киевских коммунальщиков

Как передает Politeka, показ посетил мэр столицы Виталий Кличко, сами коммунальщики, а также, в качестве модели на подиум вышел сам Владимир Кличко. Об этом сообщила пресс-служба мэра Киева.



Сообщается, что сразу четыре украинских дизайнера разработали модель одежды для сотрудников коммунальных предприятий в Киеве.

Однако киевляне неоднозначно восприняли такой шаг мэра, о чем свидетельствуют комментарии:



"Новый лозунг - сделаем всех коммунальщиков клоунами! Это залет, однако. А серьезно - не пробовали вместо идиотив- "мадельеров" спросить самих коммунальщиков, что им функционально удобнее?

И в мире уже есть классные образцы рабочей одежды.

Еще бы "славу-зайцева" пригласили, чтобы там рюшечки, кружавчики. И обязательно эполеты с галунами, чтобы уже шапито так шапито. Помесь цирка с дуркой";



"Чтобы сорняки в Киеве скосить, то надо попиарить рабочую одежду. Кстати, рынок в районе м. Героев Днепра как и сама улица утопает в мусоре".















Напомним, 1 сентября была «заминирована» киевская гимназия. Сигнал о минировании учебного заведения поступил от родителей гимназистов чуть позже 7 часов утра.

На место оперативно прибыли полицейские, кинологи и спасатели. В школу никого не пускали. После 08.00 родителям начали сообщать, что 1 сентября таки состоится.

Уже 2 сентября неизвестные напали на член депутатской группы "Партія "За майбутнє" Антона Полякова.

По данный, нападение произошло 05:00 около кафе "Джаз" в Шевченковском районе столицы.

Два человека нанесли Полякову телесные повреждения, после чего скрылись с места событий.



Напомним, фермер решил подбросить гранату Зеленскому, слеталась Нацгвардия: все детали.

Как сообщала Politeka, Кличко припугнул киевлян "инфекционным взрывом": "А потом все спрашивают - откуда..."



Кроме того мы писали, что бунт разгорелся под Радой в Киеве, у людей сдали нервы.