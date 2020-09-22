Лишь за один день в столице Украины составлены семь протоколов на нарушителей карантина

Об этом информирует Politeka со ссылкой на Вечерний Киев.

Издание пишет, что ежедневный мониторинг столичных магазинов, школ, рынков и ресторанов на предмент соблюдения противоэпидемических мероприятий производится специальными комиссиями.

Так, в понедельник, 21 сентября в Киеве проверили 61 обьект: 18 заведений общепита, 24 продовольственных магазина, 17 непродовольственных, а также два учебных заведения.

По результатам проверки было составлено семь протоколов. Нарушителями оказались два заведения общепита и пять магазинов. За выявленные нарушения правил карантина на граждан могут наложить штраф до двух тысяч необлагаемых минимумов, на должностных лиц – до 10000 необлагаемых минимумов.

Politeka писала, что в случае нарушения учебными заведениями карантина руководителям грозит наказание. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что в случае несоблюдения требований законодательства Украины об охране здоровья руководители учреждений образования несут гражданскую, административную или уголовную ответственность и им будет грозить штраф или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Кроме этого, в случае смерти ученика, вызванной несоблюдением карантина, директора заведения могут лишить свободы на срок от трех до пяти лет.

Также размер штрафа для граждан за нарушение карантина составляет от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Для должностных лиц – от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов.

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