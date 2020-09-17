Полиция Киевской области оперативно задержала злоумышленников, которые похитили мужчину
В городе Буча неизвестные у банкомата силой затолкали мужчину в машину. Затем вывезли в лес, избили и требовали деньги за «жизнь», передает "Киев оперативный".
О похищении человека в полицию сообщил неравнодушный свидетель.
Для задержания злоумышленников полиция ввела специальную операцию, на розыск похитителей были ориентированы наряды полиции Киевщины, столицы и смежных областей.
Машину, которая подпадала под ориентировку, разыскали в соседнем городе Ирпень группа реагирования патрульной полиции и оперативники местного отдела полиции.
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В машине были водитель и пассажир. Один из них уроженец Сумщины, другой - гражданин Грузии. Именно они оказались похитителями.
Полицейские задержали мужчин в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Во время проведения неотложного обушку в машине злоумышленников полиция обнаружила: гранату, запал, ножи, рации, перчатки и веревки. Также проведен обыск и по месту жительства мужчин, где полицейские изъяли оружие и нож.
Сейчас злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания.Меру пресечения для них изберет суд.
К слову, в КГГА планируют закрыть мост Патона на пять лет и отреставрировать его.
Решение о реставрации моста Патона было принято в КГГА и опубликован 15 сентября 2020 года.
По предварительным данным, все работы, связанные с реконструкцией, должны быть завершены до 31 декабря 2025 года.
Заказчиком работ выступает КП "Киевавтодор". В распоряжении говорится о так называемой “реставрации с приспособлением” моста, который находится в критическом состоянии и требует ремонта.
Детали и подробности закрытия столичного моста пока неизвестны.
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