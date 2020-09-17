Полиция Киевской области оперативно задержала злоумышленников, которые похитили мужчину

В городе Буча неизвестные у банкомата силой затолкали мужчину в машину. Затем вывезли в лес, избили и требовали деньги за «жизнь», передает "Киев оперативный".

О похищении человека в полицию сообщил неравнодушный свидетель.

Для задержания злоумышленников полиция ввела специальную операцию, на розыск похитителей были ориентированы наряды полиции Киевщины, столицы и смежных областей.

Машину, которая подпадала под ориентировку, разыскали в соседнем городе Ирпень группа реагирования патрульной полиции и оперативники местного отдела полиции.

В машине были водитель и пассажир. Один из них уроженец Сумщины, другой - гражданин Грузии. Именно они оказались похитителями.

Полицейские задержали мужчин в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Во время проведения неотложного обушку в машине злоумышленников полиция обнаружила: гранату, запал, ножи, рации, перчатки и веревки. Также проведен обыск и по месту жительства мужчин, где полицейские изъяли оружие и нож.

Сейчас злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания.Меру пресечения для них изберет суд.

К слову, в КГГА планируют закрыть мост Патона на пять лет и отреставрировать его.



Решение о реставрации моста Патона было принято в КГГА и опубликован 15 сентября 2020 года.

По предварительным данным, все работы, связанные с реконструкцией, должны быть завершены до 31 декабря 2025 года.

Заказчиком работ выступает КП "Киевавтодор". В распоряжении говорится о так называемой “реставрации с приспособлением” моста, который находится в критическом состоянии и требует ремонта.

Детали и подробности закрытия столичного моста пока неизвестны.

Напомним, в Киеве на вокзале банда воровок прогорела на мерзкой краже, видео.

Как писала Politeka, киевлянка устроила издевательства над своей 70-летней матерью: "под алкоголем начала..."

Также Politeka сообщала, что учительница киевского колледжа попала в громкий скандал, видео.