Андрея Пальчевского, общественного деятеля и лидера партии «Перемога Пальчевского», назвали одним из главных фаворитов на выборах мэра Киева
Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели социологи ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ". С 5 по 9 сентября они опросили 1,5 тысячи жителей столицы.
Согласно полученным данным, 23,6% киевлян поддерживают Виталия Кличко, который занимает пост мэра Киева уже два срока. Второе место с небольшим отрывом занимает Андрей Пальчевский, за которого готовы отдать голоса 17,8% опрошенных. При этом среди избирателей, которые уже определились с выбором, Кличко за кличко реришили голосовать 26,8%, а за Андрея Пальчевского – 20,2%.
Как отметили социологи, с марта по июль текущего года Виталия Кличко стали поддерживать куда меньше жителей Киева, а вот лидер партии "Перемога Пальчевського" только наращивает свою популярность в столице.
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Рейтинг кандидатов на пост мэра Киева по результатам опроса выглядит следующим образом:
Виталий Кличко – 26,8%
Андрей Пальчевский – 20,2%
Николай Томенко – 9,1%
Александр Попов – 6,2%
Андрей Билецкий – 5,7%
Ирина Верещук – 5,4%
Игорь Смешко – 5,3%
Сергей Притула – 5,0%
Алексей Гончаренко – 4,8%.
Как показало исследование, у партии «Удар» намного меньше симпатий, чем у ее руководителя, Виталия Кличко - политсилу готовы поддержать только 9,8% избирателей. Больше всего киевлян выбирают "Европейскую солидарность" - 17,2%, на втором месте оказалась "Перемога Пальчевського" - 15,7%, а замыкает тройку лидеров "Слуга народа" с рейтингом 11,5%.
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