На Киевщине экологи обнаружили гроздовник многораздельный и луговую орхидею пальчатокоренника мясокрасного
Эти редкие виды занесены в Красную книгу Украины и растут в селе Страхоселье в Иванковском районе, сообщили на странице Киевского эколого-культурного центра в Facebook.
Теперь экологи будут добиваться усиленной охраны краснокнижных растений.
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Напомним, что в Киеве разыскивают пропавшего подростка.
Как рассказали в полиции, Радзевич Николай Витальевич пропал 13 сентября. Копы просят помощи в поисках ребенка и опубликовали его фото и приметы.
Приметы: на вид мальчику около 14-15 лет. Рост у него около 170-175 см, вес 71 кг. Николай полного телосложения. Волосы у подростка средней длины и темно-русого цвета. На левой щеке у мальчика есть родимое пятно.
Был одет: на нем были синяя кофта, черные спортивные штаны и красная кепка.
Если у вас есть любая информация о местонахождении несовершеннолетнего - звоните по номеру "102".