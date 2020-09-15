На Киевщине экологи обнаружили гроздовник многораздельный и луговую орхидею пальчатокоренника мясокрасного

Эти редкие виды занесены в Красную книгу Украины и растут в селе Страхоселье в Иванковском районе, сообщили на странице Киевского эколого-культурного центра в Facebook.

Теперь экологи будут добиваться усиленной охраны краснокнижных растений.

Напомним, что в Киеве разыскивают пропавшего подростка.

Как рассказали в полиции, Радзевич Николай Витальевич пропал 13 сентября. Копы просят помощи в поисках ребенка и опубликовали его фото и приметы.

Приметы: на вид мальчику около 14-15 лет. Рост у него около 170-175 см, вес 71 кг. Николай полного телосложения. Волосы у подростка средней длины и темно-русого цвета. На левой щеке у мальчика есть родимое пятно.

Был одет: на нем были синяя кофта, черные спортивные штаны и красная кепка.

Если у вас есть любая информация о местонахождении несовершеннолетнего - звоните по номеру "102".