Утром 15 сентября на улице Багговутовской нашли ребенка
Об этом Politeka стало известно из сообщения "Киев оперативный" в Facebook.
Девочке около двух лет. Она была без сопровождения взрослых. Малышку отвезли в отделение полиции. Сейчас активисты разыскивают родителей девочки.
Ранее мы писали, что мэр Виталий Кличко сообщил, что Киев может оказаться в «красной» зоне карантина.
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Об этом он заявил во время пресс-конференции в понедельник, 14 сентября.
Мэр утверждает, что могут ввести жесткие ограничения, вплоть до закрытия разного рода заведений и прекращения работы транспорта.
При этом, Кличко подчеркнул, что эти ограничения ударят по предпринимателям, которые в данный момент не придерживаются элементарных правил безопасности.
По его словам, за прошедшую неделю Госпотребслужба проверила 280 ресторанов и кафе, магазинов и рынков. Был составлен 71 протокол о нарушениях.
Как сообщала Politeka, в Борисполе шесть классов переведены на дистанционное обучение.
"В понедельник 14 сентября еще два класса отправили на самоизоляцию из-за подтвержденного случая заболевания коронавирусом – это 1-й класс в Бориспольском академическом лицее и 3-й класс в НВК "Лицей "Дизайн-образование" имени Павла Чубинского".