Утром 15 сентября на улице Багговутовской нашли ребенка

Об этом Politeka стало известно из сообщения "Киев оперативный" в Facebook.

Девочке около двух лет. Она была без сопровождения взрослых. Малышку отвезли в отделение полиции. Сейчас активисты разыскивают родителей девочки.

Ранее мы писали, что мэр Виталий Кличко сообщил, что Киев может оказаться в «красной» зоне карантина.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в понедельник, 14 сентября.

Мэр утверждает, что могут ввести жесткие ограничения, вплоть до закрытия разного рода заведений и прекращения работы транспорта.



При этом, Кличко подчеркнул, что эти ограничения ударят по предпринимателям, которые в данный момент не придерживаются элементарных правил безопасности.



По его словам, за прошедшую неделю Госпотребслужба проверила 280 ресторанов и кафе, магазинов и рынков. Был составлен 71 протокол о нарушениях.

Как сообщала Politeka, в Борисполе шесть классов переведены на дистанционное обучение.

Об этом сообщила начальница управления образования и науки Татьяна Павленко.

"В понедельник 14 сентября еще два класса отправили на самоизоляцию из-за подтвержденного случая заболевания коронавирусом – это 1-й класс в Бориспольском академическом лицее и 3-й класс в НВК "Лицей "Дизайн-образование" имени Павла Чубинского".