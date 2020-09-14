Киевляне в метро массово нарушают карантин

Несмотря на усиление в Киеве карантинных ограничений из-за попадания столицы в "оранжевую" зону карантина, украинцы не надевают маски в общественном транспорте, передают "Українські новини".

В списке карантинных ограничений среди прочего, сообщается, что пассажиров общественного транспорта должны перевозить только в количестве 50% мест для сидения.

Ранее мы писали, что на Киевщине за сутки рекордное количество больных на китайский вирус.

По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 14 сентября 2020 года на 10:00 официально подтвержден 6961 случай заболевания вирусом. В том числе у 573 детей и у 862 врачей.

За весь срок эпидемии из общего числа подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 1032 больных на амбулаторном лечении (под медицинским наблюдением) – 5929 человек.

Всего за период эпидемии в области погибли 136 больных с подтвержденным COVID-19. За сутки поступило сообщение о один летальный случай у больного с вирусом.