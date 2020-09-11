В Киеве мальчик ночью сидел на остановке с пьяной родственницей
Об этом сообщает Depo.Киев со ссылкой на пресслужбу полиции столицы.
В столичную полицию поступил вызов от жительницы Голосеевского района о том, что на остановке общественного транспорта спит женщина, а рядом сидит маленький мальчик.
По вызову немедленно прибыл наряд полиции охраны.
На обращения полицейских женщина не реагировала, а мальчик просил помощи.
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"Полицейские наконец привели в чувство женщину, которая предположительно находилась под действием алкоголя и доставили ее с ребенком в районное управление полиции. Установлено, что ночью 7-летний мальчик находился на остановке со своей тетей. Поэтому мы вместе с представителями службы по делам детей Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации приняли неотложное решение поместить ребенка в больницу для медицинского обследования. Сейчас его жизни ничего не угрожает".
Ранее мы писали, что мужчина возле реки на Троещине устроил конфликт и начал стрелять.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киева.
Злоумышленник пришел к знакомой семейной паре на берегу реки и открыл огонь.
Женщина пыталась прекратить ссору, на что неадекват ударил ее ружьем по голове, а в сторону мужа выстрелил, но не попал.
Злоумышленника оперативно задержали. Во время поверхностного досмотра правоохранители обнаружили у мужчины пистолет, а неподалеку нашли ружье. Изъятое оружие направлено на экспертизу. Следователи Деснянского управления полиции объявили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.