Мэр Киева Виталий Кличко заработал в августе 47 тысяч 51 гривну
Такие данные сообщили в Киевской городской государственной администрации в ответ на официальный запрос издания «Українські Новини».
Премии, надбавки или отпускные выплаты Кличко не получал, при этом августовская зарплата мэра оказалась больше июльской, отмечают в издании.
Заместители столичного главы также могут похвастаться неплохими зарплатами, - у некоторых выплаты превысили зарплату «шефа» - от 35 тысяч гривен до 63,4 тысяч гривен.
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Ранее мы писали, что в киевских больницах койко-места для больных китайским вирусом наполовину заполнены.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время своего брифинга.
По словам мэра Киева, заболеваемость вирусом в столице стремительно растет. Часто больным необходима госпитализация.
Во время проверки больницы № 4, которая была определена как одна из опорных для лечения больных с COVID-19, врачи сообщили, что большинство пациентов в последнее время переносят болезнь намного хуже.
Кроме того мы писали, что бунт разгорелся под Радой в Киеве, у людей сдали нервы: первые кадры происходящего.
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