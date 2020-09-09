Мэр Киева Виталий Кличко заработал в августе 47 тысяч 51 гривну

Такие данные сообщили в Киевской городской государственной администрации в ответ на официальный запрос издания «Українські Новини».

Премии, надбавки или отпускные выплаты Кличко не получал, при этом августовская зарплата мэра оказалась больше июльской, отмечают в издании.

Заместители столичного главы также могут похвастаться неплохими зарплатами, - у некоторых выплаты превысили зарплату «шефа» - от 35 тысяч гривен до 63,4 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что в киевских больницах койко-места для больных китайским вирусом наполовину заполнены.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время своего брифинга.

По словам мэра Киева, заболеваемость вирусом в столице стремительно растет. Часто больным необходима госпитализация.

Во время проверки больницы № 4, которая была определена как одна из опорных для лечения больных с COVID-19, врачи сообщили, что большинство пациентов в последнее время переносят болезнь намного хуже.

Кроме того мы писали, что бунт разгорелся под Радой в Киеве, у людей сдали нервы: первые кадры происходящего.

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Также мы сообщали, что китайский вирус собрал новый "урожай" из жертв в Киеве: установлен очередной антирекорд.